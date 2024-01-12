Сложнейшую операцию по соединению полости кисты с желудком провели в Алматы

Хирурги Алматы виртуозно прооперировали мужчину с огромной псевдокистой поджелудочной железы и напряженным асцитом анатомически и физиологически функциональным способом, соединив полость кисты с желудком, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения Республики Казахстан.

Сообщается, что 64 –летний пациент алматинской городской клинической больницы №7 в течение последних нескольких лет страдал от тупых болей в области эпигастрия, нарушения процесса переваривания пищи, периодической тошноты, рвоты, запоров, потери веса. Состояние усугублял "напряженный асцит" - живот огромного размера, с выпяченным наружу пупком.

По словам врачей, мужчине даже трудно было лежать, так как в лежачем положении нарастала сердечно-легочная недостаточность.

Мужчина обратился в больницу, где его обследовал хирург, поставил диагноз "Псевдокиста поджелудочной железы" (ППЖ) и направил на плановое оперативное лечение по порталу Бюро госпитализации в рамках ОСМС.

"Псевдокиста поджелудочной железы – это ограниченное скопление жидкости, в которой содержится довольно большое количество панкреатических ферментов, крови, а также могут присутствовать некротические (погибшие) ткани. Причина появления ППЖ – это перенесенный панкреатит или панкреонекроз, который чаще всего развивается на фоне желчекаменной болезни, язвенной болезни желудочно-кишечного тракта, приема алкоголя, неправильного питания, травмы живота. Симптомы ППЖ усугубляются при увеличении ее размеров. Такие как сдавление кистой соседних органов, скопление жидкости в брюшной полости. При подозрении на ППЖ пациенту необходимо обратиться к специалистам в поликлинику по прикреплению. Для установления диагноза проводится УЗИ – обследование, компьютерная томография органов брюшной полости",- рассказал директор ГКБ №7 Манас Рамазанов, который и провёл операцию.

Как отметили врачи, в 2015 году пациент перенес тяжелый панкреонекроз. С течением времени вследствие панкреонекроза у него образовалась ППЖ, начали проявляться клинические симптомы.

Оперировавший пациента хирург также отметил, что данные пациенты требуют серьёзной подготовки к операции, так как у них из-за нарушения питания и переваривания пищи развивается белковая энергетическая недостаточность.

"После предварительной подготовки пациент взят на операцию. Проведена сложная четырёх часовая операция. Мы соединили полость кисты с желудком. При ППЖ кисту нельзя устранять традиционным удалением, так как киста соединена с поджелудочной железой и постоянно выделяет ферменты. В данном случае кисту мы соединили с задней стенкой желудка, тем самым позволяя содержимому кисты уходить в желудочно-кишечный тракт, не накапливаясь. Кроме того, у пациента из-за ППЖ имеется напряженный асцит, который создавал дополнительные трудности во время операции. Несмотря на все технические сложности и свою неординарность, оперативное вмешательство выполнено на должном уровне, по плану, а послеоперационный период протекал гладко, без осложнений",- поделился профессор Рамазанов.

Сейчас пациент избавился от тяжелых клинических проявлений заболевания, всевозможных осложнений и рисков, а так же уже не страдает эстетическая составляющая внешнего вида.