Следователям полиции облегчили работу - они больше не будут шифровать записи с видеожетонов

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Следователи в Казахстане отныне будут иметь право составлять краткий протокол при производстве видеофиксации. Об этом соообщил начальник управления следственного департамента МВД РК Ермек Шулден на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передаёт BaigeNews.kz.

Представитель МВД отметил, что сейчас на практике широко используется видеозапись следственных действий, однако действующий порядок её применения бюрократизирована, что отнимает много времени граждан, вовлеченных в орбиту уголовного процесса.

"При составлении краткого протокола, в нём будет отражаться применение технических средств, время проведения, а также краткое изложение полученных данных. А все подробности следственного действия будет хранится в видеозаписи. Это обеспечит сокращение процессуального срока и исключения пыток", - сказал Ермек Шулден.

По его словам, норма направлена на повышение уровня защиты конституционных прав граждан, сокращение времени производства следственных действий и дебюрократизацию.

Спикер добавил, что видеозаписи следственных действий будут приобщаться к материалам уголовного дела, храниться в материальных носителях, либо загружаться в модуль электронного уголовного дела.