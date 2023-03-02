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polisia.kz Сегодня, 02:30
136
Сегодня, 02:30
136
Фото: polisia.kz

Следователь из Караганды стала чемпионкой Азии по джиу-джитсу

На азиатском чемпионате по джиу-джитсу в столице Таиланда следователь Юго-Восточного отдела полиции УП Караганды Аян Әмзе завоевала золото, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В соревнованиях участие приняли 600 спортсменов из 30 стран.

В сборной Казахстана Аян - единственная девушка-призёр чемпионата. Борьбой она стала заниматься шесть лет назад, когда училась в школе. Уже обучаясь в Карагандинской академии МВД РК, увлеклась джиу-джитсу, добившись впечатляющих результатов. В ближайших планах следователя – выступление на чемпионате мира.

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#спорт #полицейский #чемпионат Азии
BaigeNews.kz
Сегодня, 02:30
136
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