Сладости подорожали в Казахстане

По итогам ноября 2023 года кондитерские изделия подорожали на 12,1% за год, булочные и мучные сладкие изделия — на 13,6%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Energyprom.kz.

Сообщается, что в кондитерские изделия сильнее всего подорожали в Западно-Казахстанской (на 18,5% за год), Актюбинской (плюс 18,1%) и Мангистауской (плюс 17,6%) областях. Наименьший годовой рост цен в секторе отмечается в Восточно-Казахстанской области - на 7%.

Хлебобулочные изделия выросли в цене сильнее всего в Атырауской (на 24,9%), Северо-Казахстанской (плюс 18,8%) и Кызылординской (плюс 18,5%) областях. Наименьший годовой рост цен был зафиксирован в Алматинской области - на 2,6%.

Отмечается, что больше всего подорожала карамель – на 20% за год. Также выросли цены на мармелад — на 16,1%, неглазированные шоколадом конфеты — на 14,5%, жевательную резинку — на 14%, глазированные шоколадом конфеты — на 10,4%, зефир — на 10,1%, шоколад — на 9,4%, халву — на 9,3%.

Среди хлебобулочных сладких изделий сильнее всего выросли в цене вафли - на 15,3% за год. Также увеличились цены на сдобные булочки — на 15,2%, пряники — на 14,1%, сахарное печенье — на 13,5%, песочное печенье — на 13,3%, рулеты и кексы — на 12,9%, сухарики — на 12,8%, торты — на 12,7%, сушки — на 11,1%. Тесто подорожало на 13,3%.