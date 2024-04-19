Скрывавшихся в Актобе иностранцев задержали полицейские
Сегодня, 18:25
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Сегодня, 18:25Сегодня, 18:25
133Фото: polisia.kz
Иностранцы хотели незаконно пересечь государственную границу. Граждан Афганистана задержали полицейские и пограничники, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В ДП поступило заявление о помощи в поиске семи студентов одного из вузов столицы, граждан Афганистана.
"Установлено, что студенты отчислены и должны были выехать на Родину. Однако, по имеющейся информации, иностранцы намеревались выехать в Россию путём незаконного пересечения государственной границы и скрывались в Актобе", - сообщили в полиции.
Стражи порядка проверили гостиницы, хостелы и съёмные квартиры. Парней обнаружили в съёмной квартире в Актобе.
Иностранцы доставлены в полицию и будут переданы столичным коллегам.
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