Скрывавшихся в Актобе иностранцев задержали полицейские

Иностранцы хотели незаконно пересечь государственную границу. Граждан Афганистана задержали полицейские и пограничники, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В ДП поступило заявление о помощи в поиске семи студентов одного из вузов столицы, граждан Афганистана.

"Установлено, что студенты отчислены и должны были выехать на Родину. Однако, по имеющейся информации, иностранцы намеревались выехать в Россию путём незаконного пересечения государственной границы и скрывались в Актобе", - сообщили в полиции.

Стражи порядка проверили гостиницы, хостелы и съёмные квартиры. Парней обнаружили в съёмной квартире в Актобе.

Иностранцы доставлены в полицию и будут переданы столичным коллегам.