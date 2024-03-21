Скопление транспорта на границе с Узбекистаном прокомментировали в КНБ

В Комитете национальной безопасности РК рассказали о ситуации в пунктах пропуска на казахстанско-узбекистанской границе, передаёт BaigeNews.kz.

"Перед пунктами пропуска на границе с Узбекистаном наблюдается скопление лиц, транспортных средств на выезд из Республики Казахстан. Это связано с выездом, преимущественно, иностранных граждан из нашей страны на период празднования "Наурыз мейрамы", а также с проводимой реконструкцией ряда пунктов пропуска "Капланбек", "Тажен", "Атамекен" и "Казыгурт"", — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Пропуск через государственную границу осуществляется в штатном режиме, приняты меры по контролю ситуации в пунктах пропуска.