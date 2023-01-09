Скончался один из пострадавших при взрыве цистерны в Актау

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Один из мужчин, пострадавших при взрыве цистерны с топливом близ Актау, скончался в больнице, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Алматы".

"К сожалению, один из пациентов скончался. Состояние второго, 1981 года рождения, по-прежнему оценивается. как тяжёлое. У него черепно-мозговая травма, термические ожоги третьей степени правой голени и правого плеча. Врачи делают всё возможное для улучшения состояния пациента", - сообщили в пресс-службе Мангистауской областной больницы.

Напомним, ЧП произошло 7 января около 21:00 на базе транспортной компании ТОО "BBJ GROUP", расположенной в селе Даулет Мунайлинского района.