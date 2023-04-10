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Сегодня, 03:12
77
77Фото: Facebook / Оксана Дементиевская
Скончался казахстанский журналист
В Уральске скончался журналист Дмитрий Терещенко, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".
Предположительной причиной смерти 38-летнего журналиста стала острая сердечная недостаточность. Он работал в студенческой газете "Оркен", корреспондентом в газетах "Надежда", "Приуралье", "Уральская неделя", на телеканале "Казахстан Орал". Последним местом работы стала должность специального корреспондента по ЗКО в республиканской газете "Литер".
Выражаем соболезнования семье и близким Дмитрия Терещенко.
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