  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo

Лента новостей

Facebook / Оксана Дементиевская Сегодня, 03:12
77
Сегодня, 03:12
77
Фото: Facebook / Оксана Дементиевская

Скончался казахстанский журналист

В Уральске скончался журналист Дмитрий Терещенко, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

Предположительной причиной смерти 38-летнего журналиста стала острая сердечная недостаточность. Он работал в студенческой газете "Оркен", корреспондентом в газетах "Надежда", "Приуралье", "Уральская неделя", на телеканале "Казахстан Орал". Последним местом работы стала должность специального корреспондента по ЗКО в республиканской газете "Литер". 

Выражаем соболезнования семье и близким Дмитрия Терещенко. 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 03:12
77
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх