Скончался актёр из "Бриллиантовой руки" и "Гостьи из будущего"

Советский и российский актёр Игорь Ясулович умер на 82-м году жизни, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.

"С большой горечью сообщаем, что сегодня не стало нашего выдающегося мастера, народного артиста России Игоря Николаевича Ясуловича", — говорится в публикации Telegram-канала ГИТИСа.

Ясулович наиболее известен по ролям в фильмах "Бриллиантовая рука" (1968), "12 стульев" (1971), "Легенда о Тиле" (1976), "31 июня" (1978), "Тот самый Мюнхгаузен" (1980), "Мэри Поппинс, до свидания!" (1983), "Гостья из будущего" (1984), "Гардемарины, вперед!" (1987) и многим другим.

Игорь Ясулович родился 24 сентября 1941 года в селе Рейнсфельд (ныне Залесье) в Самарской области. В 1962 году окончил актёрский факультет ВГИКа, а в 1974 — режиссерский. С 1962 по 1964 год служил в Экспериментальном театре-студии пантомимы ("Эктемим"). С 1964 по 1993 год — в Московском театре-студии киноактера. С 1993 года — актёр Московского ТЮЗа.

Руководил курсом на факультете музыкального театра в ГИТИСе. В 2001 году получил звание народного артиста России.