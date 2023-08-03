Скончалась актриса Ирина Мирошниченко

Скончалась российская актриса Ирина Мирошниченко. Ей был 81 год, передаёт BaigeNews.kz.

"Ирина Петровна заболела ещё 24 июля. Неделю пыталась лечиться дома, но состояние продолжало ухудшаться. 30 июля её госпитализировали в реанимацию с тяжёлой формой гриппа. Актрисе диагностировали также тяжёлое поражение клапана сердца и осложнения: пневмонию, тромбоз, сепсис и фибрилляцию", - сообщил Telegram-канал Mash.

Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года в Барнауле. В 1944 году вернулась с матерью в Москву. В 1961 году поступила в Школу-студию МХАТ. На третьем курсе дебютировала в кино в фильме Георгия Данелия "Я шагаю по Москве".

Известная по множеству ролей в театре и кино.