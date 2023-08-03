Скончалась актриса Ирина Мирошниченко
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Сегодня, 15:49Сегодня, 15:49
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115Фото: kinopoisk.ru
Скончалась российская актриса Ирина Мирошниченко. Ей был 81 год, передаёт BaigeNews.kz.
"Ирина Петровна заболела ещё 24 июля. Неделю пыталась лечиться дома, но состояние продолжало ухудшаться. 30 июля её госпитализировали в реанимацию с тяжёлой формой гриппа. Актрисе диагностировали также тяжёлое поражение клапана сердца и осложнения: пневмонию, тромбоз, сепсис и фибрилляцию", - сообщил Telegram-канал Mash.
Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года в Барнауле. В 1944 году вернулась с матерью в Москву. В 1961 году поступила в Школу-студию МХАТ. На третьем курсе дебютировала в кино в фильме Георгия Данелия "Я шагаю по Москве".
Известная по множеству ролей в театре и кино.
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