Сколько выделят из бюджета для поддержки бизнеса в Казахстане
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Министр национальной экономики Алибек Куантыров сообщил на заседании правительства, что в 2024 году для поддержки предпринимателей из бюджета выделят 300 миллиардов тенге, передаёт BaigeNews.kz.
По словам Алибека Куантырова, больше всего предпринимательских проектов в - Алматы, Астане, Шымкенте, Алматинской и Актюбинской областях. Меньше всего - в Улытау, Жетысу и Абайской областях.
По его словам, в основном в стране развиваются бизнес-проекты в обрабатывающей промышленности, а также в сферах транспорта и складирования и образования.
Также Куантыров отметил, что помимо того, что из бюджета в 2024 году будут выделять дополнительные средства для поддержки предпринимателей, также будет разработана специальная программа.
"Основной акцент в программе направлен на развитие конкурентоспособных, импортозамещающих и экспортоориентированных отраслей и создание новых рабочих мест", - сказал Куантыров.
Он отметил, что программа предусматривает постепенный переход от субсидирования к инструментам гарантирования и иным мерам нефинансовой поддержки.
По словам министра, первые три года с учетом субсидирования, конечный заемщик будет финансироваться по ставке – восемь процентов, четвертый год год – девять процентов, пятый год – 10 процентов.
"Такой подход позволит снизить нагрузку на бюджет и осуществить постепенный переход бизнеса на рыночные механизмы финансирования. В целях повышения эффективности мер господдержки усилены встречные обязательства.Также для отбора конкурентоспособных малых и средних предприятий установлены входные базовые критерии. Вместе с тем, постепенный переход от инструмента субсидирования будет сопровождаться расширением гарантий по кредитам", - сказал Куанытров.
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