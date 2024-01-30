Сколько выделят из бюджета для поддержки бизнеса в Казахстане

Министр национальной экономики Алибек Куантыров сообщил на заседании правительства, что в 2024 году для поддержки предпринимателей из бюджета выделят 300 миллиардов тенге, передаёт BaigeNews.kz.

По словам Алибека Куантырова, больше всего предпринимательских проектов в - Алматы, Астане, Шымкенте, Алматинской и Актюбинской областях. Меньше всего - в Улытау, Жетысу и Абайской областях.

По его словам, в основном в стране развиваются бизнес-проекты в обрабатывающей промышленности, а также в сферах транспорта и складирования и образования.

Также Куантыров отметил, что помимо того, что из бюджета в 2024 году будут выделять дополнительные средства для поддержки предпринимателей, также будет разработана специальная программа.

"Основной акцент в программе направлен на развитие конкурентоспособных, импортозамещающих и экспортоориентированных отраслей и создание новых рабочих мест", - сказал Куантыров.

Он отметил, что программа предусматривает постепенный переход от субсидирования к инструментам гарантирования и иным мерам нефинансовой поддержки.

По словам министра, первые три года с учетом субсидирования, конечный заемщик будет финансироваться по ставке – восемь процентов, четвертый год год – девять процентов, пятый год – 10 процентов.