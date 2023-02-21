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Лента новостей

Pexels.com Сегодня, 14:37
174
Сегодня, 14:37
174
Фото: Pexels.com

Сколько получают воспитатели детсадов в Казахстане

Сколько получают воспитатели в казахстанских детских садах, рассказала директор института раннего развития детей министерства просвещения Манара Адамова на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передаёт BaigeNews.kz.

"Мы знаем о низкой заработной плате педагогов дошкольных организаций и работаем в этом направлении. Потому что есть огромная разница в их заработной плате сейчас по сравнению с тем, что они получали четыре года назад. С 2019 года заработная плата школьных педагогов и воспитателей детских садов повышается на 25 процентов. Если за четыре года заработная плата школьных педагогов повысилась до 100 процентов и достигла уровня удовлетворенности, то заработная плата воспитателей в детсадах всё ещё достаточно низкая", - сказала Манара Адамова.

По её словам, заработная плата педагога дошкольной организации второй категории со стажем работы до пяти лет составляет в среднем от 164 до 172 тысяч тенге. Молодой специалист без опыта работы получает от 94 до 120 тысяч тенге. Министерством рассматривается вопрос о повышении их заработной платы. 

 

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#детсады #заработная плата #дошкольное образование
Данира Искакова Журналист
Сегодня, 14:37
174
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