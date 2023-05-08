Сколько педагогов-мужчин в Казахстане

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Общая численность педагогов в стране превышает 500 тысяч человек, сообщает Национальный центр исследований и оценки образования "Талдау" имени Ахмета Байтұрсынұлы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

По данным центра, на сегодня в организациях образования страны работает 91 496 мужчин-педагогов.

Из них: