Лента новостей

рixabay Сегодня, 06:50
96
Сегодня, 06:50
96
Фото: рixabay

Сколько педагогов-мужчин в Казахстане

Общая численность педагогов в стране превышает 500 тысяч человек, сообщает Национальный центр исследований и оценки образования "Талдау" имени Ахмета Байтұрсынұлы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

По данным центра, на сегодня в организациях образования страны работает 91 496 мужчин-педагогов.

Из них:

  • 13 488 – в колледжах;
  • 75 362 – в школах;
  • 2646 – в дошкольных организациях. 
Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 06:50
96
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх