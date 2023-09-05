Сколько наркоманов выявили среди полицейских, рассказали в МВД РК

В этом году троих сотрудников полиции в Казахстане уличили в употреблении наркотиков, передает корреспондент BaigeNews.kz со ссылкой на замначальника департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Бахытжана Амирханова.

"У нас в этом году были случаи, когда сотрудники употребляли. В этом году порядка трех сотрудников выявили, уволили, направили на лечение. Один сотрудник был по Астане был выявлен в рамках плановых медицинских осмотров", - сказал он.

Амирханов подчеркнул, что ежегодно все сотрудники внутренних дел проходят медосмотр, а также центральную военно-врачебную комиссию - при трудоустройстве или при переводе по службе.