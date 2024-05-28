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Миллионы тенге переводили чиновники неработающим сотрудникам в Туркестанской области

Сегодня, 10:14
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 10:14
Сегодня, 10:14
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Фото: baigenews.kz

Прокуратурой Туркестанской области выявлены системные нарушения в деятельности "Центра трудовой мобильности" Управления координации занятости и социальных программ области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Туркестанской области.

“Проверкой выявлено хищение более 31 млн тенге путем незаконного перевода заработной платы 122 лицам, которые фактически не участвовали в программе "Общественные работы", - говорится в сообщении.

Более 4 тысячам участникам госпрограмм "Молодежная практика" и "Оплачиваемые общественные работы" не произведены выплаты по обязательному медицинскому страхованию за 2023 год на 11,6 млн тенге.

"Выявлены финансовые нарушения на 4 млрд тенге и факты ограничения прав 760 предпринимателей, которым в договорах устанавливали необоснованные требования.

Кроме того, 50 лиц, прошедших обучение в рамках программы "Краткосрочное обучение" фактически не обеспечены непрерывной работой (до 6 месяцев)", -  отметили в прокуратуре. 

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