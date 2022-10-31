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Сколько наблюдателей аккредитованы на выборы президента в Казахстане
В ЦИК сообщили, сколько наблюдателей уже аккредитованы на выборы президента в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.
"С момента открытия 22 сентября института международного наблюдения за внеочередными выборами президента Республики Казахстан Центральной избирательной комиссией аккредитованы 76 наблюдателей от четырёх международных организаций и трёх иностранных государств". - сообщили на брифинге в Центризбиркоме.
По состоянию на 31 октября от МИД представлены кандидатуры 63 наблюдателей от четырёх международных организаций и пяти государств.
От миссии наблюдателей от СНГ – 31 человек, МПА СНГ – 10, ОИС – трое, ПА ОДКБ – 10. Кроме того, по два наблюдателя от Армении, Венгрии, Молдовы, РФ и один из Швеции.
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