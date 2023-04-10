Сколько казахстанцев заняты на вредных производствах, посчитали в бюро нацстатистики

Фото: Бюро национальной статистики

В Казахстане посчитали количество работников, занятых во вредных и других неблагоприятных условиях труда, передаёт BaigeNews.kz.

"По результатам ежегодного обследования предприятий сферы сельского, лесного и рыбного хозяйства, промышленности, строительства, транспорта и складирования, предоставления услуг по проживанию и питанию, информации и связи, профессиональной, научной и технической деятельности, здравоохранения и социального обслуживания населения в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям (нормам) в 2022 году работало 386,3 тысячи человек или 23,1 процента от общего числа работников обследованных предприятий", - сообщили в Бюро нацстатистики.

х – конфиденциальные данные

Численность мужчин, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям, превышает численность женщин в 3,4 раза. Исключение составили сфера здравоохранения и социального обслуживания населения, в которой численность женщин, работающих в неблагоприятных условиях труда, превышала численность мужчин в 3,6 раза и сфера предоставления услуг по проживанию и питанию, в которой численность женщин, работающих в неблагоприятных условиях труда, превышала численность мужчин в 2,9 раза.

По регионам наибольшая доля занятых во вредных условиях отмечена в Ұлытау – 45,2 процента, Павлодарской области – 43,9 процента, Карагандинской области – 43,2 процента, Мангистауской области – 42,7 процента, Восточно-Казахстанской области – 31,5 процента. Наименьшая доля работников отмечена в Кызылординской области (7,2 процента).

В 2022 году на льготы и компенсации за работу во вредных и других неблагоприятных условиях труда предприятиями (организациями) было затрачено 207 631,8 миллиона тенге. Дополнительный отпуск (вид льгот) предоставлен 531,9 тысячи человек, доплатами за вредные и другие неблагоприятные условия труда воспользовались 404,3 тысячи человек, получали молоко и равноценные пищевые продукты 321,9 тысячи человек, лечебно-профилактическое питание 88,6 тысячи человек, в режиме сокращенного рабочего дня работали 47,9 тысячи человек.