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  • Сколько дней отдохнут казахстанские школьники на зимних каникулах
diapazon.kz Сегодня, 13:02
54
Сегодня, 13:02
54
Фото: diapazon.kz

Сколько дней отдохнут казахстанские школьники на зимних каникулах

Министр просвещения нашей страны Асхат Аймагамбетов рассказал, сколько продлятся зимние каникулы у казахстанских школьников, передаёт BaigeNews.kz.

"Зимние каникулы наших школьников продлятся с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года включительно", - сообщил Аймагамбетов.

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#Асхат Аймагамбетов #каникулы #школьники
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:02
54
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