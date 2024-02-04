Скляр проинспектировал строящиеся объекты столицы

Во время рабочего объезда первый заместитель премьер-министра Роман Скляр, министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев, аким Астаны Женис Касымбек и председатель маслихата Ерлан Каналимов посетили ряд спортивных объектов, на которых ведутся строительные работы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Первым объектом стал строящийся Национальный университет спорта, завершение которого планируется в 2025 году. Запуск вуза будет способствовать получению непрерывного процесса подготовки кадров от начального этапа до спорта высших достижений.

Также в рамках объезда состоялось посещение спортивных объектов в рамках подготовки к 5-ым Всемирным играм кочевников.

Первого заместителя премьер-министра также проинформировали о работе по подготовке инфраструктуры спортивных объектов, ремонту основных магистралей, обеспечивающих подъездные пути, и благоустройству территорий, где будут проводиться мероприятия.

Это включает в себя расширение ипподрома "Казанат", подъездной дороги, капитальный ремонт трибун, строительство конюшен, поля для кокпара и других. Также комплексное благоустройство прилегающих территорий "Астана-Арена" и ледовых дворцов "Алау", "Барыс Арена".

Отметим, что во Всемирных играх кочевников будут также задействованы Национальный музей РК, Дворец единоборств имени Ушкемпирова, гостиница "Думан" и легкоатлетический спорткомплекс "Казахстан".

Фото: primeminister.kz