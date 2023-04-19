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Скелет самого известного динозавра продали на аукционе за 5,3 млн долларов
Во вторник в Цюрихе прошёл уникальный аукцион: на продажу — всего в третий раз в истории — был выставлен полный скелет тираннозавра Tirannosaurus Rex, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу новостей ВВС.
Новым владельцем динозавра по кличке Тринити стал неизвестный покупатель, "частный коллекционер из Европы", выложивший за кости 4,75 млн швейцарских франков (порядка 5,3 миллиона долларов).
Высота скелета порядка четырёх метров, длина — 11,6 метра, так что даже в упакованном виде он представляет собой девять ящиков весьма внушительного размера. Именно в таком виде Тринити была выставлена на торги, проведённые аукционным домом Koller. Впрочем, огромный череп динозавра на время проведения аукциона достали: он покоился у подножия подиума аукциониста.
В каталоге лот значился под именем TRX-293. В аббревиатуре легко угадывается название устрашающего ящера, а 293 — число костей, из которых составлен скелет Тринити.
Подробнее ознакомиться с уникальным экспонатом можно, полистав виртуальный каталог на сайте продавца.
Принять участие в аукционе мог любой желающий, впрочем, журналисты заранее предупреждали, что с пустыми карманами там делать нечего.
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