Сильную жару, грозы и шквалистый ветер обещают казахстанцам в понедельник

По прогнозам "Казгидромета" на большей части страны пройдут дожди с грозами, на севере страны сильный дождь, ожидаются град, шквал. И только на юго-западе, юге прогнозируют погоду без осадков. По республике ожидается усиление ветра, передаёт BaigeNews.kz.

Днём в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Мангистауской, Кызылординской на юге Костанайской областей сохраняется, на юге области Улытау ожидается сильная жара, на юге Атырауской, на западе Актюбинской области сохраняется очень сильная жара.

В области Улытау, Жамбылской, Алматинской областях, на юге, севере в Западно-Казахстанской, на западе, северо-востоке, в центре Актюбинской, на побережье Мангыстауской, на западе, юге Акмолинской, на севере области Жетысу, в центре области Абай, на западе, в центре Карагандинской, на юге Костанайской, Восточно-Казахстанской, на северо-западе, востоке Кызылординской областей сохраняется высокая пожарная опасность.

В Атырауской, Мангистауской, Туркестанской, Кызылординской областях, на западе Западно-Казахстанской, на западе, юге Актюбинской, на западе, востоке, юге Жамбылской, в центре Алматинской, на юге Костанайской, Карагандинской областей, на востоке области Жетысу сохраняется, на юге области Абай, в центре области Улытау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В ряде областей объявлено штормовое предупреждение.

17 июня днем на севере, в центре области Улытау ожидается гроза. Днем на западе, в центре области и Жезказгане ожидается сильная жара 36 градусов.

Ночью на востоке, днем на севере, юге Карагандинской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке, в центре области туман. В Караганде днём ожидается гроза. Ночью и утром туман.

В Атырау днём прогнозируется очень сильная жара 40-42 градуса. По Атырауской области сохраняется сильная жара 35-39 градусов, на юге области очень сильная жара 42 градуса.

Днём в горных районах Алматинской области ожидается гроза.

Ночью на западе, севере, востоке, днем на большей части Акмолинской области ожидается гроза. Днём на севере, востоке области ожидаются град, шквал. Ночью и утром на юго-востоке области ожидается туман. Ветер западный, северо-западный днем на западе, севере, востоке области 15-20, порывы 23 м/с. В Кокшетау утром и днём гроза. Ветер западный, северо-западный днем при грозе порывы 15-20 м/с.

Днём в горных районах области Жетысу ожидается гроза. Ветер северо-западный в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с.

На большей части Мангистауской области сильная жара 36-41 градус.

В Кызылординской области ожидается ветер северный, северо-восточный днем в центре области 15-20 м/с. Днем по области сохраняется сильная жара 40 градусов.

Днём на северо-западе, востоке, юге Костанайской области ожидается гроза. Ветер северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с. Днём на юге области сильная жара 36 градусов. В Костанае днём ожидаются гроза.

Днём в горах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный при грозе порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области и в Усть-Каменогорске ожидается гроза. Ветер северо-западный днем при грозе порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Западно-Казахстанской области гроза. Ветер юго-восточный, южный днем при грозе порывы 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара 35-39 градусов. В Уральске днём ожидается гроза, сохраняется сильная жара 35-37 градусов.

На западе, севере Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный при грозе порывы 15-20 м/с. Днём сохраняется сильная жара 35-38 градусов. В Актобе днём гроза. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с. Днём сохраняется сильная жара 36-38 градусов.

На западе, севере, юге области Абай ожидается гроза. Ветер северо-западный днем при грозе порывы 15-20 м/с. В Семее гроза. Ветер северо-западный днем при грозе порывы 15-18 м/с.

На востоке, юге Павлодарской области и в Павлодаре ожидается гроза. Ветер северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с.

В Астане прогнозируют грозу, днём град.