Скандал с участием замакима разгорелся в Павлодарской области

В соцсетях появилась информация о том, что первый заместитель акима Павлодарской области Серик Батыргужинов изнасиловал женщину в своём кабинете. Ситуацию прокомментировали в акимате региона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.

Сообщается, что девушка по имени Айгуль стояла в очереди на жильё, и при встрече с заместителем акима Павлодарской области якобы была изнасилована.

Официальная версия иная. В акимате региона сообщили, что Серик Батыргужинов заявил в полицию о вымогательстве. Дело передано в суд. Заявление об отставке замакима не подавал.

"Первый заместитель акима Павлодарской области Серик Батыргужинов с 8 января находится на больничном. По имеющейся у нас информации, департаментом полиции по заявлению Батыргужинова возбуждено уголовное дело по факту вымогательства. Проведено расследование, факты, представленные обвиняемой стороной в свою защиту, были проверены и не подтвердились. Дело передано в суд", — сообщили в пресс-службе акима области.

В акимате отметили, что это частное дело находится вне зоны ответственности местных исполнительных органов.