Скандал из-за прокладки водопровода разгорелся в Семее

Дороги вскрыты, куски асфальта покоятся на обочине, подъезды к домам заблокированы, спецтехника проседает в мягком грунте - таков промежуточный результат работ по проведению водопровода в районе Красный Кордон на окраине Семея. Сотни жителей ещё в начале октября предвидели последствия работы подрядной коммунальной фирмы, поэтому трубили о своём несогласии заранее. А теперь, когда респектабельный район превратился в песчаный карьер, люди уже требуют остановить работы и бьются за сохранение каждого асфальтированного участка. Корреспондент BaigeNews.kz выслушал мнения всех участников и попытался выяснить, почему добро бывает наказуемым.

Сюрприз для района

Красный кордон – один из самых уютных, благоустроенных и чистых районов Семея, окружённый сосновым бором, и напитанный чистым хвойным воздухом. Те, кому нужно поправить здоровье и укрепить иммунитет порой специально селятся именно здесь, снимают жильё. Экологичный район находится на выезде из северных ворот Семея. Как и в любом кордоне, изначально здесь жили лесные стражи. Но потом жилой массив лесников стал застраиваться и достиг размеров целого посёлка.

Городская водопроводная сеть и канализация сюда так и не добрались. Люди сами обеспечили себя грунтовой водой при помощи глубинных насосов. Поэтому, когда в сентябре этого года здесь заговорили о предстоящем строительстве городского водопровода, жители сначала даже не поверили. Ведь необходимости в водопроводных коммуникациях нет никакой. А вода из кранов бежит чистейшая.

Но средства из республиканского бюджета уже выделены, а значит, их необходимо освоить. Глава государства поручил до конца 2025 года обеспечить 100% доступ населения к чистой питьевой воде. Дабы не противоречить поручению, 31 сентября здесь приступили к монтажу новых труб, предварительно и основательно раскопав местные улицы. Тендер выиграла подрядная организация "ДиК" из города Тараз.

"У нас нет и не было проблем с водой. У каждого местного жителя есть свой глубинный насос. Первый вопрос - зачем? И второе, если решили сделать добро народу, то зачем такими примитивными мерами? Ладно, если улица широкая, рядом с траншеей можно пройти. Но когда они копают на узких улочках, там ходить опасно. Машины из-за ям не могут ни подъехать к дому, ни выехать. Родители встречают детей со школы, так как можно свалиться в яму", - рассказал о последствиях раскопок местный житель Александр Сысоев.

Копать, так по крупному

Людей расстроило отсутствие индивидуального подхода со стороны заказчиков и исполнителей. Улицы Красного Кордона, даже не асфальтированные, всегда радовали местных жителей. Аккуратное, ровное грунтовое покрытие не доставляло людям больших проблем. Но вмешательство экскаваторов превратило гордость местных жителей в овраги.

"Зачем раскапывать дорогу, чтобы проложить 110-ю трубу? Можно было использовать специальные каналокопатели. Почему заказчики не вникли, какую технику использует подрядная организация. В ходе работ у подрядчиков закончились кольца. Зачем тогда продолжать рыть улицы и просто укладывать трубы в землю, - задаёт вопросы Александр Сысоев.

Местные жители считают, что городская власть и заказчик в лице Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства должны были спросить население - нужен ли им водопровод? А если уж и решили подарить людям благо, то обязаны были обеспечить население объездной дорогой. Некоторые ямы уже закопали, но рыхлый грунт стал западнёй для спецтехники, которая обслуживает частный сектор. Машины застревают. Поэтому после нескольких подобных случаев водители ассенизаторских, мусоросборочных машин и даже карет скорой медицинской помощи предупредили, что теперь они заедут на улицы только после утрамбовки дорожной поверхности.

"А что будет с нами весной? Теперь, пока грунт не замёрзнет, к нам никто не сможет заехать. Работа будет длиться до конца лета следующего года. Как нам жить без дорог целый год? Просим отозвать этот проект, прекратить работы и привести в порядок дороги", - обратились жители посёлка Красный Кордон к городской и областной администрации.

Кстати, во время вскрытия грунта подрядчики столкнулись с интересным фактом. Некоторые дороги, которые по плану числятся грунтовыми, на деле оказались заасфальтированными. Сначала рабочие подумали, что акимат забыл внести в план дорог благоустроенное дорожное полотно. Потом выяснили, что это дело рук местных жителей, которые за свой счёт заасфальтировали дорогу на нескольких улицах. Теперь люди стоят за них горой. Выходит, что заказчик не изучил участок, на котором планировал сделать доброе коммунальное дело, не ознакомился с местными особенностями.

На сегодня рабочие подрядной организации почти вплотную подошли к этим участкам. Но работы приостановили из-за позиции местных жителей.

9 из 39!

Руководство городского водоснабжающего предприятия "Семейводоканал", на баланс которого в случае реализации проекта передадут новые водопроводные сети, уверены, что со временем люди всё равно проведут во дворы казённую инфраструктуру.

"В 2010 году аналогичная ситуация возникла в селе Коянбай Бескарагайского района, большинство людей были против строительства новой водопроводной сети. Жители, привыкшие к колодцам, отрицали наш проект, - вспоминает технический директор ГКП "Семейводоканал" Ербол Касенов. - Но когда первые абоненты завели себе воду и увидели разницу в качестве воды, то стали массово подключаться к коммунальной сети. Скважина глубиной 110 метров обеспечила село чистой питьевой водой".

Жители Красного кордона довольны качеством питьевой воды. Поэтому просят заказчика не использовать этот аргумент в пользу новой водопроводной сети.

"Неужели в городе больше нет других районов, где нужна чистая питьевая вода? Я знаю, что жители восточной окраины Семея мучаются из-за качества воды. У нас же она чистейшая. Пусть этот проект реализуют тем, кто в нём действительно нуждается", - заявляют щедрые местные жители.

Согласно проекту, в районе Красный кордон появится не только водопровод, но и пожарные гидранты. В частности ими в первую очередь апеллирует заказчик - Управление энергетики и ЖКХ области Абай.

"Городу нужны пожарные гидранты в районе Красного кордона. В случае пожара, воды в скважинах может не хватить, а гидранты наверняка обеспечат огнеборцев водой для тушения. По правилам противопожарной безопасности там должны быть гидранты. И водопровод для этого там необходим", - пояснила позицию ведомства-заказчика руководитель отдела водоснабжения Управления энергетики и ЖКХ области Абай Куралай Дюсенбаева.

Согласно проекту, финальная протяжённость городской водопроводной сети на Красном кордоне составит 39 километров и обеспечит водой 1 200 человек. На сегодня смонтировано 9 километров труб. Переходящий проект, реализуемый в рамках программы "Сильные регионы", рассчитан до конца июля следующего года. Уложенные водопроводные трубы, которые подключат к основной камере "Семейводоканала", будут питаться от водозабора "Смычка".

Потерпите! Так бывает!

А финальную точку в виде запуска новых коммуникаций планируют поставить в августе. Но заведут ли жители коммунальное благо в свои дома, и будут ли вскрывать теперь уже свои брусчатые и цементированные дворы? Покажет время.

"Сумма проекта - 572 миллиона тенге. В нём есть существенный плюс – гарантированный объём воды, в отличие от скважин", - утверждают в управлении. - По состоянию дорожного покрытия на участке требуются восстановительные работы, трамбовка, выравнивание грунта. Там, где мы снимаем асфальт, в следующем году будет восстановление".

Сейчас работы временно приостановлены. Вопрос восстановления дорог, заасфальтированных на средства местных жителей, сейчас решается в администрации города.

"Этот вопрос на рассмотрении. Там, где мы сегодня хотели начать работу, её временно приостановили до принятия какого-либо решения. Если в этом году мы всё-таки вскроем там асфальт, то в следующем году восстановим, - пояснила алгоритм дорожных работ на Красном кордоне Куралай Дюсенбаева. "Из-за того, что там перекопали, сейчас сложно ходить по району. Подрядчики по возможности выравнивают дорогу техникой. Жильцы отправляют нам фото, а мы, по возможности, отправляем по адресу на место бригаду для принятия мер. Во время строительно-монтажных работ такие моменты случаются, но это неотъемлемая часть работы", - постаралась успокоить жителей Куралай Дюсенбаева.

Сейчас по области Абай реализовывается 54 проекта по обводнению. Реконструкция действующий водопроводных сетей и строительство новых проходит в Семее и в 37 сельских населенных пунктах области. На эти цели в рамках нацпроекта "Сильные регионы – драйвер развития страны" выделено 15,2 миллиарда тенге: 13,5 ммиллиардов тенге из республиканского бюджета и 1,7 миллиарда из местного.

В частности в Семее проходит одновременное строительство сетей на улицах Аягузская, Аэропортовская, в посёлках Восход, Водный и Берёзовский, где многие владельцы частных домов также отказывались от проведения инженерных водопроводных сетей в пользу глубинных скважин.

До конца года планируется ввести в эксплуатацию завершаемые объекты в Кокпектинском, Бескарагайском, Аксуатском районах и в городе Семей.