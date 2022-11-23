"Ситуация стабильная" - акимат Жамбыльской области о конфликте на "Казфосфат"

В акимате Жамбыльской области прокомментировали конфликт на предприятии "Казфосфат", передаёт BaigeNews.kz.

Как выяснилось, высказать недовольство вышли 200 сотрудников завода.

"23-го ноября текущего года около 11:40 часов возникло недопонимание между работниками компании "Казфосфат". Начальник управления по цифровой трансформации позволил себе грубые высказывания в адрес коллег. Первый заместитель акима Жамбылской области Нуржан Календеров, заместитель акима области Канатбек Мадибек, заместитель прокурора области Нурбек Уласбекулы встретились с сотрудниками и провели разъяснительные беседы. Начальник управления по цифровой трансформации ТОО "Казфосфат" извинился перед коллегами. Он освобожден от занимаемой должности. По данному факту была сформирована рабочая группа из 20 сотрудников-добровольцев. В состав группы вошли руководители цехов, представители профсоюзов, ведется работа по актуальным вопросам", - сообщили в ведомстве.