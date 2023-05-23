Ситуация намного сложнее, чем кажется - экс-министр Биртанов высказался о работе ОСМС

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Экс-министр здравоохранения Ельжан Биртанов в беседе с корреспондентом BaigeNews.kz поделился своим мнением относительно критики, обрушившейся на систему обязательного социального медицинского страхования.

Ранее депутат мажилиса Асхат Рахимжанов в своём запросе на имя заместителя премьер-министра Алтая Кульгинова назвал систему ОСМС "кормушкой доя высокопоставленных чиновников". По мнению мажилисмена, при внедрении страхования необходимо было реформировать бесплатную медицинскую помощь с пересмотром её гарантированного объема. Аудиторская палата уже выявляла нарушения по этому поводу, добавил он.

Он также предложил в целях стимулирования здорового образа жизни возмещать 50 процентов расходов на ОСМС тем казахстанцам, которые в течение года не обращались к врачам. А также детально отчитаться руководству ОСМС о том, сколько средств было собрано за счёт программы, начиная с момента запуска, и куда они потрачены.

В 2023 году работодатели платят за работника три процента от размера заработной платы, но не более 10 МЗП, или 21 тысячи тенге. В 2022 году эта сумма составляла 18 тысяч тенге. Эти данные изменились в связи с тем, что в этом году были повешены МЗП и МРП. Наёмные работники и работники по договору ГПХ в этом году платят два процента от своего дохода.

По словам Елжана Биртанова, предложение возвращать людям 50 процентов от их взносов возможно использовать при работе ОСМС.

"Если в целом рассмотреть данное предложение, чтобы стимулировать тех, кто не пользуется деньгами фонда, всегда сперва нужно все посчитать. Теоретически это возможно.

Когда мы этот законопроект в 2019 году обсуждали, такие предложения были, но на тот момент перед нами таких задач не ставилось. Задача было запустить систему, а потом рассматривать какие-то модификации. То, что предлагается сейчас мало, где применяется в мире.

Тем не менее, не исключаю такого рода стимулирования. Но для этого нужно четко знать, сколько таких людей, которые не пользуются ОСМС.

Если средняя заработная плата, например, 250 тысяч тенге, мы платим по два процента – это пять тысяч тенге. Умножаем на год – в среднем выходит 60 тысяч тенге.

Если мы говорим о работающих граждан, которые сами платят взносы и знаем приблизительное их количество, нужно посчитать, сколько из них не пользуются и пользуются ОСМС. И тем, кто не воспользуется системой, вернут 30 тысяч.

С другой стороны представим налогоплательщики - это работоспособное население примерно 30-35 лет, может быть, 40 лет. Какие тут могут болезни хронические? Но они также могут нуждаться в лечении. Например, попали в ДТП или получили травму. В случае серьёзных травм, его лечение обойдется в 5-6 миллионов тенге.

Есть ли смысл стимулировать здоровый образ жизни в 30 тысяч тенге, если все практически пользуются фондом", - говорит Биртанов.

Он напоминает, что основной смысл ОСМС в солидарности – здоровый платит за больного:

"Мы можем достаточно много денег накапливать в фонде. И их лучше не тратить, поскольку реальная медицина даже в Казахстане стоит гораздо дороже. Собственно, от этого и проблемы. Люди ругают фонд из-за того, что ему не хватает денег, не хватает специалистов, приходится ждать в очередях. Очередь – это признак того, что не хватает специалистов. Были бы деньги не было бы очередей. Нужно больше платить в фонд, гораздо больше. Я понимаю, что люди к этому не готовы. То, что сейчас платят от зарплаты – это очень мало. В совокупности фонд накапливает около полутора миллиона тенге. Это очень мало. Проблема в том, что, когда мы делали актуальные расчеты при создании фонда заложили пятилетний горизонт увеличения ставок в фонд. Первоначально в проекте вставки взноса были больше. И мы его обсуждали еще в 2017 году. Проценты доходили тогда до семи процентов в совокупности. Но из-за большого сопротивления общества нам пришлось сократить эти ставки взноса до пяти процентов".

По его словам, проблема фонда ОСМС в том, что сейчас идет разрыв между накоплением и потреблением. Для того, чтобы фонд развивался динамично нужно пересчитать все актуальные расчеты и определить какова потребность в собираемости денег в фонде, говорит Биртанов.

"Количество людей растет, старение в обществе происходит, структура болезней меняется. Самое главное, что стоимость услуг растет очень сильно. Поскольку в тенге мы зарабатываем гораздо ниже, чем вынужденны тратить на медицину в долларах. Лекарства, оборудования – все покупаем в долларах. По курсу мы сильно теряем.

Нужно обновить расчеты, поскольку с 2017 года, когда рассчитывали все данные, многое изменилось. С этого момента была пандемия, геополитическая ситуация в мире сильно изменилась, что появлило на стоимость импортных товаров. Всё это отражается во взаимодействия с поликлиниками, больницами. Это приводит к жалобам населения. Поэтому моё мнение – нужно не заниматься популизмом, а публично провести анализ, где будут ответы на вопросы.

Примерная ситуация и с ЕНПФ, фондом страхования. Они достаточно закрытые организации, и люди не знают и видят только верхушку пирамиды, ругаются и критикуют их. Думают, что проблема в том, что в том, что они видят. Проблема, вероятнее, глубже. Это моё мнение".

По словам Биртанова, Фонд социального медицинского страхования на данный момент недофинансируется.

"Еще пару лет назад, мы говорили о том, что через 3-5 лет начнется растяжка фонда, и, возможно, будут разрывы. Говорили о том, что для актуальной модели системы нужно семь-восемь процентов от зарплаты. Нам этого не дали. Побоялись, что это вызовет резонанс. Давайте смягчим. Мы смягчили и что?

От объективных расчетов не спрячешься. Мы закладывали эти ставки из потребностей в медуслугах. Тогда мы закладывали из других расчётов, потребностей, сейчас они другие.

Учитывая глобальные факты – взносы государства уменьшились. Минфин проводит неправильное финансирование, недофинансирует фонд. А ведь фонд является правительственным.

Мы должны понимать, как экономика Казахстана сейчас переживает кризис, и какая сейчас средняя заработная плата.

Правительству нужно серьёзно пересмотреть базовую модель, фундамент фонда социального медстрахования и открыто показать прогноз потребления и накопления", - считает экс-министр.

Он также обращает внимание, что при работе фонда вероятны коррупционные риски.

Раньше средства распределял Комитет медуслуг – это был госорган, часть минздрава. А теперь то отдельная организация, фонд медстрахования со своими серьёзными возможностями.

Нужно посмотреть уменьшилась ли коррупция после создания фонда. На мой взгляд, уменьшилась.

Коррупционных рисков много – два с поливной миллиарда тенге распределяются. Я знаю, что в регионах есть определённые риски при распределении бюджетов. Поэтому здесь нужно правительству и фонду усилить антикоррупционную работу, сделать его работу прозрачной. Самым главным инструментом – было бы вовлечение населения в контроль этих расходов якобы на которые ведутся. Ничего сложного нет. Нужно запустить единую информационную систему, которая есть, но её почему-то не запускают".

По словам Елжана Биртанова, за последние несколько лет в стране резко выросло количество диагностируемых услуг.

"Тогда и должна уменьшится смертность и количество осложнений. Статисткой я не владею, но Ажар Гиният заявила, что определенное снижение смертности есть.

Благодаря увеличению диагностики онкобольных и диабетом у нас улучшились эти показатели. Вместе с тем, настораживает определённая задолженность клиник и государственных, и частных перед этими диагностическими центрами. В моем понимании объем кредиторской задолженности – порядка 250- 300 миллиардов тенге. Многие клиники, в том числе государственные сейчас оказались на грани банкротства, поскольку они должны друг другу. Поликлиники должны лабораториям, больницы должны центрам КТ.

Это нормально в условиях рынка, когда, если нет каких-то у тебя услуг, и ты делаешь аутсорсинг и покупаешь их. Но это должно быть обосновано с точки зрения необходимости пациентам. Соответствует ли это протоколу лечения? Соответствующий мониторинг с фондом медстрахования должен идти. Он не проводится в конце года.

Когда я учился в 1994 году в США, меня поражало то, что фонд каждое назначение перепроверяет, за каждое назначение врач несет ответственность. Здесь ответственности у врача нет, понятно, что его пытаются освободить от таких головных болей. Тем не менее, эти механизмы нужно выстраивать".

По его мнению, одна из проблем – в неэффектином расходовании средств.

"Это проблема не фонда, а проблема модели системы здравоохранения о том, что внутри больниц и поликлиник нет внутреннего контроля за пациенториентированностью.

Фонд должен выстраивать свою экспертную систему, у него должны быть свои аудиторы. Во всех подобных фондах – главное чтобы не было перепотребления. Эта проблема существует, но она вторичная.. Первичная – непонятен фундамент актуарной доходности фонда. Второе – это эффективность расходования средств клиниками.Невозможно все контролировать, но нужно правильно расставлять акценты на рисковые зоны.

Когда я езжу по регионам, медики жалуются, что проверяют то, что не нужно проверять. Например, есть подушевое финансирование в поликлиниках, за что платят полторы тысяч тенге. Зачем это проверять? Проверяйте, например, консультативные услуги больниц, где делают операции одной сложности, а отчитываются, что она была более сложной".

По мнению Елжана Биртанова, для эффективной работы фонд нужно передать правительству, для того, чтобы не возникало вопросов об эффективности трат.