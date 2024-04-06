"Ситуация контролируется" — Политолог об обращении президента

Политолог Талгат Калиев прокомментировал недавнее обращение президента страны Касым-Жомарта Токаева к казахстанцам в связи со сложной паводковой ситуацией в республике, передаёт BaigeNews.kz.

Эксперт отметил, что во многих демократических странах такие выступления глав государств после стихийных бедствий считаются распространенной практикой.

Например, в США мы видим как президент обращается к своему народу из-за стихийных бедствий.

"Глава государства обладает наивысшим уровнем доверия. И, если Президент делает такие обращение, то это должно успокоить население, продемонстрировать, что ситуация контролируется. Есть план определённый. Он знает, как действовать, что будет сделано, и это позволяет предупредить развитие панических настроений и слухов. Решение о выделении финансовых средств для помощи пострадавшим, конечно, быстрее реализуется, если поручение исходит от Президента. Это крайне важно и имеет как смысловую, так и политическую, а также практически организационную задачу", — сказал Калиев.

Он добавил, что глава государства неделю назад проводил экстренные совещание по вопросам паводковой ситуации в стране.