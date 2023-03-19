"Система выборов в Америке и Казахстане сильно отличаются" - независимый наблюдатель

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Первыми итогами наблюдения за выборами депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихата в Алматы поделился старший научный сотрудник "Wikistrat Global Consultancy", член Миссии независимых наблюдателей от США Ричард Уильям Вейтц, сообщает корреспондент BaigeNews.kz.

К полудню Ричард Уильям Вейтц посетил 12 избирательных участков и в течении дня планирует посетить ещё 10.

"Я уже десятый раз в Алматы. Основная цель нашей миссии наблюдателей - это присутствие во время голосования на выборах. Но очень важна вторичная цель. Она состоит в том, чтобы обеспечить более широкий контекст мониторинга выборов и оценить их в контексте политического, экономического и социального формирования Казахстана. Присутствие США в этот важный период политической истории Казахстана, говорит о важности поддержания американско-казахстанских отношений. Наши страны сотрудничают для реализации общих интересов, таких, как освоение экономических ресурсов, социально-экономическое развитие, продвижение геополитического плюрализма для развития транзитного коридора в Евразии", - сказал независимый наблюдатель.

Ричард Уильям Вейтц отметил, что на выборах ему интересен энтузиазм людей, а также то, что представлено много партий, независимых кандидатов. На вопрос журналиста о том, может ли он дать какие-либо рекомендации членам избирательной комиссии, независимый наблюдатель отметил только один момент.

"Система выборов в Америке сильно отличается от системы в Казахстане. Вашу систему можно сравнивать с политической системой Германии и Франции. И пока у меня нет особых рекомендаций. Но я бы сказал, чтобы больше денег выделяли на дебаты. Чтобы организовать дебаты в США нужно несколько миллионов долларов, но в Казахстане нужны гораздо меньшие суммы. И возможно было бы полезно выделить больше денег на них", - рекомендовал он.

Что касается нарушений, то Ричард Уильям Вейтц пока не зафиксировал никаких нарушений на участках. Все проходит спокойно в штатном режиме.