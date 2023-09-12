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Сироты протестуют в Уральске

Сегодня, 03:42
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Сироты протестуют в Уральске Сегодня, 03:42
Сегодня, 03:42
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В Уральске сироты протестуют против выселения из дома юношества "Шаңырак". Они боятся остаться без единственного жилья, пусть даже казённого, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

В доме юношества "Шаңырак" живут дети-сироты, у которых нет собственного жилья и они годами стоят в очереди на получение квартиры от государства. 

Воспитанников детдома и их семьи выселяют на время ремонта. Но сироты боятся, что после ремонта они могут остаться на улице даже без комнаты в общежитии. К слову, на время ремонта им предложили пожить в детском летнем лагере "Самал". Но людей условия проживания в лагере не устраивают.

"А вы сами ездили, условия смотрели? Я спать должна на полу на простынке? Я мыться должна в речке? Я кушать должна "Роллтон"? Розеток нет, нет воды, туалет закрыт, нам ничего не открыли", – возмущается жительница "Шаңырака" Антонина Кузнецова.

Людей задают резонный вопрос: почему нельзя было провести ремонт летом? Они требуют выдать им документ, который гарантирует, что они потом вернутся в свои комнаты.

В знак протеста люди вышли на улицу, а один из жильцов "Шаңырака" взобрался на крышу здания и отказался спускаться. Мужчина протестовал против выселения из дома юношества.

Позже на место прибыл аким Уральска Миржан Сатканов. Он поговорил с воспитанниками детдома и заверил, что после ремонта все расселятся по своим комнатам.

"Сейчас мы выдаём письма, что все, кто официально здесь проживают, после ремонта обратно заселятся. На этом вопрос снимается. Также их волнует расселение, но мы не можем всех заселить в одно место. Просим жильцов проявить терпение, всё это делается для них. Детей в школы будут забирать", – пояснил Миржан Сатканов.

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