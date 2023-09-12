Сироты протестуют в Уральске

В Уральске сироты протестуют против выселения из дома юношества "Шаңырак". Они боятся остаться без единственного жилья, пусть даже казённого, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".



В доме юношества "Шаңырак" живут дети-сироты, у которых нет собственного жилья и они годами стоят в очереди на получение квартиры от государства.

Воспитанников детдома и их семьи выселяют на время ремонта. Но сироты боятся, что после ремонта они могут остаться на улице даже без комнаты в общежитии. К слову, на время ремонта им предложили пожить в детском летнем лагере "Самал". Но людей условия проживания в лагере не устраивают.

"А вы сами ездили, условия смотрели? Я спать должна на полу на простынке? Я мыться должна в речке? Я кушать должна "Роллтон"? Розеток нет, нет воды, туалет закрыт, нам ничего не открыли", – возмущается жительница "Шаңырака" Антонина Кузнецова.

Людей задают резонный вопрос: почему нельзя было провести ремонт летом? Они требуют выдать им документ, который гарантирует, что они потом вернутся в свои комнаты.

В знак протеста люди вышли на улицу, а один из жильцов "Шаңырака" взобрался на крышу здания и отказался спускаться. Мужчина протестовал против выселения из дома юношества.

Позже на место прибыл аким Уральска Миржан Сатканов. Он поговорил с воспитанниками детдома и заверил, что после ремонта все расселятся по своим комнатам.