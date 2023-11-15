Синтетические наркотики стоимостью более 45 млн тенге изъяли в области Абай

Канал поставки психотропного вещества а-PVP ликвидировали в области Абай, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Задержаны двое жителей Павлодарской области, которые транзитом Семей - Павлодар - Алматы - Семей осуществляли реализацию синтетических наркотиков.

В Семее установили наркосбытчика, который длительное время занимался поставкой крупных партий запрещённых веществ.

В ходе задержания при личном обыске в сумке у 21-летнего павлодарца обнаружили полиэтиленовый пакет с комкообразным веществом серого цвета. В съёмной квартире нашли более 10 граммов наркотика и приспособления для расфасовки.

Согласно заключению эксперта, изъятое на исследование является психотропным веществом а-PVP весом более килограмма, что составляет семь тысяч разовых доз и на чёрном рынке оценивается в более чем 45 миллионов тенге.





