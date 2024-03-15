Синоптики предупредили жителей одного города
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
По прогнозу "Казгидромет", 15 марта неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в одном городе Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.
"15 марта 2024 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в городе Актобе", - говорится в сообщении.
Жителям специалисты рекомендуют сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе, иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.
Самое читаемое
- Торговцы уходящего под снос вещевого рынка в Кокшетау бьют тревогу
- В Казахстане начали производить новую марку недорогих автомобилей
- Не барские условия: в 200-летнем купеческом доме Петропавловска до сих пор живут люди
- "Сюрприз" в компоте обнаружили пациенты больницы Степногорска
- Землетрясение произошло в 465 км от Алматы