Синоптики предупредили жителей одного города

По прогнозу "Казгидромет", 15 марта неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в одном городе Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

"15 марта 2024 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в городе Актобе", - говорится в сообщении.

Жителям специалисты рекомендуют сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе, иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.