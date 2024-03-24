Синоптики предупредили жителей Астаны, Алматы и ещё трёх городов

По прогнозам "Казгидромета", неблагоприятные метеорологические условия 24 марта ожидаются в Астане, Алматы, Атырау, Актобе и Караганде, передаёт BaigeNews.kz.

Синоптики предполагают, что в воскресенье в этих городах возможно ухудшение качества воздуха.

Специалисты рекомендуют жителям при неблагоприятных метеоусловиях: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Также рекомендуется занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

По прогнозам синоптиков, 24 марта, на большей части РК сохраняется неустойчивый характер погоды, ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололёд, лишь на западе, севере и юго-востоке страны погода преимущественно без осадков. По Казахстану ожидается туман, на севере, юго-востоке усиление ветра до 15-20 м/с.