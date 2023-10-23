Сильный ветер и гололёд: погода в Казахстане на три дня

По прогнозу синоптиков неустойчивая погода с осадками в виде дождя и снега ожидаются на большей части республики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.

Неустойчивый характер погоды с порывистым ветром, гололедными явлениями, осадками в виде дождя и снега сохранятся в течение периода.

Быстрая смена барических образований обусловит кратковременное повышение температурного фона по всей республике, однако в конце периода вторжение холодных арктических воздушных масс из районов Скандинавского полуострова вызовет похолодание в западных, северо-западных и северных регионах страны.

Так, на западе республики в ночные часы температура понизится до 6 мороза-3 тепла, на северо-западе до 0-7 мороза, на севере страны ожидается 5 мороза-5 тепла.