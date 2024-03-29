Сильный ветер и дождь: жителей Астаны предупредили об ухудшении погоды

В связи с крайне неблагоприятными погодными условиями акимат Астаны просит горожан и гостей столицы быть предельно внимательными и осторожными при передвижении на улице передает официальный сайт столичного акимата, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

По данным РГП "Казгидромет", сегодня, 29 марта в Астане ожидается временами осадки (преимущественно дождь). Ветер юго-западный временами порывы 15-20 м/с.

"Спасатели просят жителей быть внимательными и осторожными. Не прятаться от ветра у стен домов, на остановках, около рекламных щитов, под деревьями. Не подходить к оборванным проводам и раскачивающимся вывескам. Автотранспорт не парковать возле старых и одиноко стоящих деревьев", - говорится в сообщении.

В случае чрезвычайных ситуаций власти Астаны просят обращаться в службу "109". На сегодня все коммунальные службы города работают в усиленном режиме.