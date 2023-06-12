Сильную жару на западе и до +5 на севере и востоке обещают синоптики

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Какая погода будет в Казахстане в предстоящие три дня, с 13 по 15 июня, сообщили в "Казгидромете", передаёт BaigeNews.kz.

По данным метеорологов, 13 и 14 июня жителей западных регионов страны днём ждёт сильная жара до +40+41 градуса.

На большей же части Казахстана, под влиянием атмосферных фронтальных разделов, пройдут кратковременные дожди с грозами.