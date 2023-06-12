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  • Сильную жару на западе и до +5 на севере и востоке обещают синоптики
pixabay.com/Bessi Сегодня, 14:49
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Сегодня, 14:49
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Фото: pixabay.com/Bessi

Сильную жару на западе и до +5 на севере и востоке обещают синоптики

Какая погода будет в Казахстане в предстоящие три дня, с 13 по 15 июня, сообщили в "Казгидромете", передаёт BaigeNews.kz.

По данным метеорологов, 13 и 14 июня жителей западных регионов страны днём ждёт сильная жара до +40+41 градуса. 

На большей же части Казахстана, под влиянием атмосферных фронтальных разделов, пройдут кратковременные дожди с грозами.

"14 июня на юго-востоке страны сильные дожди, град, на юге и юго-западе пыльная буря. В северных и восточных регионах температура вернулась в своё климатическое русло и даже ожидается кратковременное понижение температуры воздуха в ночное время до +5+15 градусов, в дневные часы до +17+25", - говорится в сообщении.

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Сегодня, 14:49
274
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