Сигареты почти на 1 млрд тенге уничтожили в Уральске

Более 1,5 миллиона пачек сигарет не имели кода цифровой маркировки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.

Сотрудники Департамента АФМ по Западно-Казахстанской области изъяли и уничтожили более 1,5 миллиона пачек сигарет без средств идентификации стоимостью более 967 миллионов тенге.

До этого в ведомством была установлена группа лиц, которая реализовывала табачную продукцию без двумерного матричного штрихкода. Их привлекли к к уголовной ответственности, а изъятые сигареты уничтожили.

В другом случае сотрудники агентства настояли на продаже изъятых сигарет с DataMatrix и обращении в доход государства 84 миллионов тенге.