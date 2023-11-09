  • 9 Ноября, 04:44
  • BAIGENEWS

Женщину нашли мёртвой в собственной квартире в Павлодаре

Сегодня, 03:24
АВТОР
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иллюстративное/pavlodarnews.kz Сегодня, 03:24
Сегодня, 03:24
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Фото: иллюстративное/pavlodarnews.kz

Жительницу Павлодара без признаков жизни обнаружили спасатели в её квартире, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

По информации областного департамента по чрезвычайным ситуациям, сообщение поступило из дома Катаева, 50. Женщина долгое время не открывала дверь. Спасатели в присутствии полицейских и родственников использовали выдвижную лестницу и попали в квартиру через окно кухни.

"Женщина сидела за столом без признаков жизни. Этот случай мы передали сотрудникам полиции", — рассказали в ДЧС Павлодарской области.

На место выезжали четыре сотрудника ДЧС, служба "102″.

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