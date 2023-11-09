Женщину нашли мёртвой в собственной квартире в Павлодаре
Сегодня, 03:24
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 03:24Сегодня, 03:24
174Фото: иллюстративное/pavlodarnews.kz
Жительницу Павлодара без признаков жизни обнаружили спасатели в её квартире, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
По информации областного департамента по чрезвычайным ситуациям, сообщение поступило из дома Катаева, 50. Женщина долгое время не открывала дверь. Спасатели в присутствии полицейских и родственников использовали выдвижную лестницу и попали в квартиру через окно кухни.
"Женщина сидела за столом без признаков жизни. Этот случай мы передали сотрудникам полиции", — рассказали в ДЧС Павлодарской области.
На место выезжали четыре сотрудника ДЧС, служба "102″.