Женщину нашли мёртвой в собственной квартире в Павлодаре

Жительницу Павлодара без признаков жизни обнаружили спасатели в её квартире, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

По информации областного департамента по чрезвычайным ситуациям, сообщение поступило из дома Катаева, 50. Женщина долгое время не открывала дверь. Спасатели в присутствии полицейских и родственников использовали выдвижную лестницу и попали в квартиру через окно кухни.

"Женщина сидела за столом без признаков жизни. Этот случай мы передали сотрудникам полиции", — рассказали в ДЧС Павлодарской области.

На место выезжали четыре сотрудника ДЧС, служба "102″.