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  • Си Цзиньпин поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах
akorda.kz Сегодня, 13:25
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Сегодня, 13:25
118
Фото: akorda.kz

Си Цзиньпин поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил Касым-Жомарту Токаеву поздравительную телеграмму по случаю переизбрания на пост президента Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал на БОРТ №1.

Ваша победа на выборах в полной мере отражает доверие и поддержку казахстанского народа. Убежден, что под Вашим превосходным руководством Ваша страна достигнет новых успехов во всех начинаниях по реформированию и продвинется вперед по пути строительства Нового Казахстана. Я придаю повышенное значение развитию китайско-казахстанских отношений и готов вместе с Вами в год 30-летия установления дипломатических отношений открыть новый этап вечного всестороннего стратегического партнерства, — говорится в телеграмме.

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#выборы #выборы президента
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:25
118
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