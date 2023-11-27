Шымбулак в Казахстане и Шахдаг в Азербайджане объединит скипасс

Казахстанский "Шымбулак" и азербайджанский "Шахдаг" создают альянс горнолыжных курортов тюркского мира, передаёт BaigeNews.kz.

С 20 по 25 ноября в Баку состоялся экономический форум "СПЕКА", в котором приняли участие представители Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана и Кыргызстана.

В рамках форума прошла выставка SPECA Expo "Региональное сотрудничество в целях устойчивого развития", в которой горный курорт "Шымбулак" и туристический центр "Шахдаг" были представлены на едином стенде Kazakh Tourism.

Курорты подписали соглашение о сотрудничестве, а также меморандум о намерении создать альянс горнолыжных курортов Тюркских стран в целях укрепления международных отношений и делового партнёрства.

Цели в рамках нового альянса: создание условий для обмена профессиональными наработками и передовым опытом, повышение профессиональной квалификации сотрудников, совместное продвижение туристического продукта в медиа ресурсах альянса, сохранение и взаимное продвижение природного и культурного наследия стран участников, а также присоединение к альянсу горных курортов Тюркских стран.

Также курорты наметили стратегические задачи в рамках предстоящего сезона:

Единый ski-pass и разработка удобных туристических маршрутов между курортами, входящими в состав альянса;

Создание единого календаря мероприятий, выставок и конференций;

Совместное проведение международных спортивных мероприятий в рамках популяризации массового спорта и спорта высших достижений;

Создание культурного обмена путем организации тематических этно-зон участников Альянса в рамках мероприятий;

Создание первого в регионе корпоративного университета по подготовке кадров в сфере управления горными курортами;

Привлечение горных курортов тюркских стран в состав альянса.

На пресс-конференции в рамках форума генеральный директор ГК "Шымбулак" Ринат Абдрахманов отметил особую роль и важность создания нового Альянса.

"Подписание меморандума - не только исторический момент для наших курортов, но и символ объединения усилий Тюркских стран в развитии горнолыжного туризма. Наше сотрудничество открывает новые горизонты для развития индустрии и создания уникального опыта для гостей из разных уголков мира. Мы рады, что наша инициатива в полной мере была реализована и поддержана другими странами участниками", - отметил он.

Гендиректор туристического центра "Шахдаг" Рустам Наджафов отметил, что меморандум укрепит отношения не только между курортами, но и между странами-участницами.

"Я считаю, что создание данного альянса — это не только объединение территорий, но и слияние культур, идеалов и возможностей. Мы делаем большой шаг вперёд, который укрепляет связи не только между курортами, но и между нашими народами. Это новый этап в развитии региона, где гостеприимство и спортивные возможности переплетаются, становясь основой для взаимного понимания и развития", - сказал Наджафов.

Исполняющий обязанности председателя правления АО "НК Kazakh Tourism" Кайрат Садвакасов отметил важность интеграции в рамках программы СПЕКА не только на уровне правительств, но и на уровне бизнес партнёрства: