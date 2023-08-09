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Схватился за ножницы и угрожал расправой: покупатель устроил дебош в магазине Шымкента

Сегодня, 22:25
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Схватился за ножницы и угрожал расправой: покупатель устроил дебош в магазине Шымкента Сегодня, 22:25
Сегодня, 22:25
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Расправой ножницами угрожали продавцу цветочного магазина в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

На камерах видеонаблюдения видно, как группа мужчин в нетрезвом состоянии вошла в лавку. Следом один из них схватил инструмент со стола и стал угрожать флористу, при этом нецензурно выражаясь. Чуть позже один из дебоширов справил малую нужду на крыльцо магазина.

Продавец от заявления отказался. Но дело в отношении одного из пьяных покупателей в полиции всё же завели.

"Полицейские доставили продавца цветов и мужчину в Туранское районное управление полиции. Однако продавец отказался от заявления. Несмотря на это на покупателя составили административный протокол в соответствии со статьей 434 ("Мелкое хулиганство") Административного кодекса Республики Казахстан. Материалы будут направлены в суд", - сообщил старший инспектор ДП Шымкента Багдаулет Уразбаев.

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