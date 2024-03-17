Штормовое предупреждение объявлено в девяти регионах Казахстана

По прогнозам "Казгидромета" На большей части территории республики 18 марта сохранится погода без осадков. Лишь на западе, юге страны ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега. По Казахстану ожидается туман, усиление ветера, на западе - гололёд, на юго-западе – пыльная буря, передаёт BaigeNews.kz.

Штормовое предупреждение на понедельник объявлено в девяти регионах Казахстана.

18 марта ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. В Караганде ночью и утром ожидается туман.

В горных районах Туркестанской области ожидается юго-восточный, южный ветер 15-20 м/с.

На северо-востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный на севере, востоке области 15-20 м/с.

Ночью на западе, юге, днем на западе, юге, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гололёд. На юге, севере, востоке области туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

В Кызылординской области ожидается ветер юго-западный, южный днем на севере, в центре области 15-20 м/с.

Днём на западе, в центре Актюбинской области ожидается гололед. Ветер восточный с переходом на юго-западный ночью в центре, днем на юге области порывы 15-20 м/с.

В Атырауской области ожидается осадки (дождь, снег), на севере, юге области гололед. На западе, юге области туман. Ветер юго-западный 9-14, днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Атырау ожидаются осадки (дождь, снег). Ночью и утром туман.

Днём на западе, юге Костанайской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололёд. На западе, юге области туман.

В районе Алакольских озёр области Жетысу ожидается ветер юго-восточный порывы 15-20, временами 23-28 м/с.