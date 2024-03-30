По прогнозам "Казгидромета", на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, ожидаются осадки, в ночные часы в виде дождя и снега, днём в виде дождя – в Акмолинской, Карагандинской областях ночью ожидается снег, передаёт BaigeNews.kz.

Сильные осадки (дождь, снег) ожидаются в Алматинской области и в области Жетысу. По республике ожидаются туман, на севере, востоке, в центре – гололёд. 31 марта на севере, востоке, в центре Карагандинской области и Караганде ожидается гололёд.

Штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах страны и столице.

В Астане ночью ожидается гололёд. Ночью и утром туман.

В Акмолинской области, на гидрологическом посту река Силеты – село Изобильное отмечается повышение уровня воды: за 4 часа уровень вырос на 12 см, с прохождением ледохода. Подъём уровня воды на реке обусловлен добеганием талого стока с балок и полей выше по течению, а также сбросами с Силетинского водохранилища. На гидрологическом посту ожидается дальнейшее повышение уровня воды за счёт увеличения сбросов с водохранилища, а также добегания талого стока, образование заторных явлений, возможно превышение критической отметки. При превышении опасных отметок, сохраняется угроза подтопления населённых пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных в самом поселке и ниже по течению реки, а также находящиеся в пойменных участках реки.

С 30 марта по 5 апреля 2024 года в связи с прогнозом сохранения положительных среднесуточных температур воздуха и прогнозом смешанных осадков, а также добеганием талого стока с верховьев рек, полей и балок, по Акмолинской области ожидается дальнейшее интенсивное снеготаяние и формирование талого стока, преимущественно в Кокшетау, а также в Астраханском, Сандыктауском, Атбасарском, Жаксынском, Есильском, Жаркаинском, Шортандинском и Зерендинском районах, при этом сохраняется угроза разливов, подтоплений, повышений уровней воды до критических отметок, возможно превышение критических отметок, а также подтопления жилых населенных пунктов и хозяйственных построек.

31 марта ночью в южной половине Алматинской области ожидаются временами сильные осадки (преимущественно дождь), в горных районах области сильный снег. В горных, предгорных районах области туман. Ветер северо-западный на востоке области порывы 15-20, временами 25 м/с. ВАлматы ночью ожидаются временами сильные осадки (дождь, снег). Ветер северо-западный ночью порывы 15 м/с.

На севере, в горных районах области Жетысу ожидается туман. Ветер западный на востоке области порывы 15-20, временами 25 м/с.

31 марта на севере, востоке Северо-Казахстанской области ночью ожидаются небольшой снег, днем небольшие осадки (дождь, снег), гололёд. Ветер западный, юго-западный на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ночью ожидаются небольшой снег, днём небольшие осадки (дождь, снег), гололёд.

На юге, севере, востоке Павлодарской области ожидаются небольшие осадки (снег, дождь), гололед. Ветер юго-западный на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ожидаются небольшие осадки (снег, дождь), гололёд.

На гидрологическом посту река Деркул – село Таскала, Таскалинского района, Западно-Казахстанской области уровень вода продолжает прибывать, уровень воды в реке растет за счет поступления воды с гор а также боковой приточности и возможно повторное превышение опасной отметки. Опасный уровень – 520 см. Есть угроза подтопления домов расположенных вдоль реки села Таскала и расположенных ниже бассейна реки населенных пунктов.

В период с 1 по 5 апреля 2024 года в связи с прогнозом повышения дневных температур воздуха и осадками в виде дождя, а также с продолжением интенсивного снеготаяния ожидаются повышения уровней воды и возможны заторы льда в бассейне рек.

На всех реках по Актобе и Актюбинской области возможно превышение опасных уровней. При превышении опасных отметок возможно угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и автодорог, расположенных ниже по течению реки

31 марта - 2 апреля на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. 31 марта - 02 апреля ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с.

На западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

Ночью в горах Туркестанской области сохраняется туман. В связи с прогнозом сильных дождей в горных и предгорных районах Туркестанской области в период с 30 по 31 марта 2024 года ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления автодорог, жилых населенных пунктов и хозяйственных построек талыми водами.

30-31 марта и 1 апреля 2024 года в горных и предгорных районах области Жетысу ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления. При превышении опасных отметок, сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных на пойменных участках рек.