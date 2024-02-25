Штормовое предупреждение: некоторые регионы Казахстана накроет туман

"Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в некоторых регионах страны, передаёт BaigeNews.kz.

По прогнозам синоптиков, на западе, северо-западе Казахстана под влиянием антициклона сохранится погода без осадков. На остальной территории республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются снег, низовая метель, усиление ветра. По Казахстану ожидается туман.

26 февраля на севере, востоке Акмолинской области и в Кокшетау ожидается туман.

Туман прогнозируют также в горных районах Алматинской области и Алматы, а также ночью и утром на севере Западно-Казахстанской области и Уральске; на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области; в Шымкенте — ночью и утром; на севере, востоке Костанайской области.

В горных районах Туркестанской области ожидается низовая метель. Ветер северо-восточный на севере, западе, в горных районах области 15-20 м/с. В Туркестане ветер северо-восточный днём порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, днем в центре области 15-20 м/с.

Днём на юге, севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются небольшие осадки (дождь, снег), гололёд. В Петропавловске днём ожидаются небольшие осадки (дождь, снег), гололёд.