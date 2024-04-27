Штаб-квартира Федерации футбола РК переедет в Актобе

Штаб-квартира Казахстанской федерации футбола (КФФ) будет располагаться в Актобе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат региона.

Об этом президент КФФ Адилет Барменкулов сообщил в Актобе на встрече с футбольным активом области.

"В ходе мероприятия президент федерации представил стратегию развития казахстанского футбола и сообщил, что штаб-квартира КФФ будет располагаться в нашем городе. Адилет Барменкулов отметил, что в будущем Актобе станет передовым регионом по подготовке кадров в этом виде спорта", – сообщается в пресс-релизе.

На встрече также присутствовали заместитель акима области – председатель совета директоров футбольного клуба "Актобе" Галымжан Елеуов, члены организации ANTEQ, сотрудники ФК "Актобе", тренеры и ветераны футбола.

Галымжан Елеуов поблагодарил гостя и заверил, что с их стороны будет оказана помощь в развитии местного менеджмента.