Шоу дронов в Астане увидели более 25 тысяч человек — акимат

Фото: сайт акимата Астаны

Шоу дронов в небе над Астаной увидели более 25 тысяч человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

Шоу было организовано в честь 25-летия Астаны и прошло на площади у монумента "Қазақ елі". В праздничной программе приняли участие 500 дронов. Они показывали в ночном небе знаковые объекты столицы.

"Более 25 тысяч человек приняли участие в праздничном концерте Open Air и шоу дронов у монумента "Қазақ елі", — сообщается в пресс-релизе.

"Беспилотники в столичном небе изображали разноцветные объекты и освещали ночное небо. Дроны также демонстрировали изящные здания столицы через иллюминатор. Мне очень понравилось это праздничное шоу", — поделился впечатлениями житель города Абай Кадыр.

Шоу дронов было организовано за счёт спонсорских средств, отметили в акимате.