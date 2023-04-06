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Шокирующие подробности нападения на школьников с топором озвучили в Петропавловске
Шокирующие подробности нападения школьника с топором на сверстников раскрыли в прокуратуре Северо-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".
Девятиклассник ранил трёх учеников в феврале. Тогда же в надзорном органе подтвердили, что подросток состоит на психиатрическом учете.
Теперь выясняется, что мальчик ранее пытался наложить на себя руки. Именно из-за этого он пропустил три месяца занятий, однако педагоги оставили это без внимания, считают прокуроры.
"Данный ребенок ещё в 2021 году пытался совершить суицид, проявляя признаки деструктивного поведения. Однако со школы не было сообщено об этом в органы здравоохранения. Администрацией школы не были выяснены обстоятельства попытки суицида. Таким образом, у нас нет взаимодействия между организациями образования, здравоохранения, что в дальнейшем не может быть допустимо", - сообщил зампрокурора СКО Абу Али Саттар.
На совещании в областной прокуратуре педагоги также признали, что до нападения мальчик подвергался травле со стороны сверстников.
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