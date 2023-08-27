Шквальный ветер, дождь и мокрый снег: о погоде на понедельник рассказали синоптики

По прогнозам "Казгидромета", на большей части страны сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, с грозами, со шквалистым ветром, возможен град, передаёт BaigeNews.kz.

На западе, севере, северо-западе, в центре, юге, юго-востоке РК ожидается сильный дождь, в горных районах Алматинской области ожидаются сильные осадки (дождь, мокрый снег). На севере, северо-западе РК ожидается туман.

В Жамбылской, Кызылординской, на западе, юге, в центре Актюбинской, на западе, востоке Атырауской, на юге Костанайской областях, на севере, востоке, юго-востоке Мангыстауской ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В области Жетысу сохраняется высокая пожарная опасность. В Западно-Казахстанской области на севере, в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-западе, северо-западе, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Абай, в Восточно-Казахстанской области, на юге области Улытау, на юге, в центре Карагандинской области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на севере, днём на большей части Актюбинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный днем на большей части области порывы 15-20 метров в секунду. В Актобе ожидается гроза.

Днём на юге Атырауской области ожидается сильный дождь. На севере, востоке, юге области гроза, град. Ветер северо-западный, на севере, востоке, юге области порывы 15-20 метров в секунду. В Атырау днём ожидается сильный дождь, гроза. Ветер северо-западный порывы 15-18 метров в секунду.

На юге, в горных районах области Жетысу ожидаются сильный дождь, гроза, град. Ветер западный на севере-востоке, в центре, горных районах области 15-20, днём порывы 23-28 метров в секунду. 28 августа ожидается гроза. Ветер западный при грозе порывы 15-20 метров в секунду.

На юге, в центре Алматинской области временами ожидается сильный дождь, в горных районах области временами ожидаются сильные осадки (дождь, мокрый снег). На севере, в центре, в предгорных районах области гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, юге, в горных районах области порывы 15-20, временами 23-28 метров в секунду. В Алматы временами ожидаются сильный дождь, гроза, град. Ветер юго-западный при грозе порывы 15-20 метров в секунду. В Конаеве временами ожидаются сильный дождь, гроза, град. Ветер юго-западный при грозе порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью на западе, севере области Улытау ожидается сильный дождь. На севере, востоке области ожидаются гроза, днём град, шквал. Ветер западный, юго-западный ночью на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду, днём на большей части области 15-20, временами порывы 25 метров в секунду. В Жезказгане ночью ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный днем порывы 15-20 метров в секунду.

В Астане 28 августа ожидается гроза. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью на севере, востоке Западно-Казахстанской области, днём на юго-западе области ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный днём на западе, севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. В Уральске 28 августа ночью ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный днем порывы 15-20 метров в секунду.

На западе, севере, юге Карагандинской области ожидаются сильный дождь, гроза, днём град, шквал. Ветер южный, юго-западный ночью на западе, севере, юге области порывы 15-20 метров в секунду, днём на большей части области 15-20, временами порывы 25 метров в секунду. В Караганде днём ожидаются гроза, град. Ветер южный, юго-западный днем порывы 15-20 метров в секунду.

28 августа ночью и утром на западе, в центре Кызылординской области ожидается гроза. Ветер юго-западный на западе, в центре области 15-20 метров в секунду. В Кызылорде 28 августа ожидается ветер юго-западный днём порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью в горных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. На севере, западе, в горных и предгорных районах области гроза, в горных районах град. Ветер северо-западный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 метров в секунду. В Шымкенте 28 августа ночью и утром ожидается гроза. Ветер северо-западый ночью порывы 15-20 метров в секунду. В Туркестане ночью и утром ожидается гроза. Ветер северо-западый ночью порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью в северной половине, днем на западе Павлодарской области ожидается гроза. Ветер южный днем на юге, западе области 15-20 метров в секунду. В Павлодаре ночью ожидается гроза.

Ночью на севере, востоке, днем на большей части Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Днём на севере, востоке области ожидается град. Ветер юго-западный, на севере, востоке, юге области 15-20, днем порывы 25 метров в секунду. В Усть-Каменогорске ожидается гроза.

Днём на западе, севере Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный днем на севере области 15-20 метров в секунду. 28 августа на севере, востоке, юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В 28 августа к концу дня ожидается гроза.

Днём на западе, севере, юге Костанайской области ожидается сильный дождь, гроза, град. Ночью и утром на севере области туман. Ветер северо-западный на западе, севере, юге области 15-20, днем порывы 23-28 мметров в секунду. В Костанае днём ожидается гроза. Ветер северо-западный днем порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью на севере, западе, днем на большей части области Абай ожидается гроза. Днём на западе, севере области ожидается град. Ветер юго-западный, на западе, севере, юге области 15-20, днём порывы 25 метров в секунду. В Семее 28 августа ожидается гроза.

28 августа на юго-востоке Северо-Казахстанской области ожидается сильный дождь. На севере, юге, востоке области ожидается гроза, днём град. Ночью и утром на юге, востоке области ожидается туман. Ветер северный, днем на востоке области порывы 15-20 метров в секунду. В Петропавловске ожидается гроза, днём град.