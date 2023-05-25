Школы могут наказать за преждевременную сдачу учебников

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В министерстве просвещения провели онлайн-совещание по завершению учебного года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В министерстве отметили, что учебные занятия в организациях среднего образования, независимо от форм собственности и ведомственной подчинённости, завершаются 31 мая. Это означает, что дети должны учиться и осваивать учебную программу включительно до последнего учебного дня, и сдавать учебники по окончании учебного года.

"В соответствии с пунктом 6 статьи 409 закона об административных правонарушениях за несоответствие предоставляемых образовательных услуг в требованиях государственного общеобразовательного стандарта образования, а также иные нарушения требования государственных стандартов образования влечёт штраф для должностных лиц в размере от 15 до 30 МРП", - говорится в сообщении.

Руководителей школ, учителей и родителей предупредили об ответсвенности, если школьники будут пропускать уроки до конца мая.