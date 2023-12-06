Школьный автобус попал в ДТП в Алматы
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Авария с участием школьного автобуса произошла в Алматы. К счастью, на момент аварии детей в салоне не было, передаёт BaigeNews.kz.
Видео пострадавшего в ДТП школьного автобуса разместил Instagram-паблик dorogi_almaty_official. В комментарии к публикации отмечается, что авария произошла по улице Жангильдина ДТП. Рядом с автобусом — джип со смятым бампером.
Информацию об аварии подтвердил отдел образования района Жетысу. По его данным, ДТП имело место 5 декабря около 13.00-13.15. Во время ДТП в салоне не было детей.
"После доставки 20 учащихся в школу № 2 автобус возращался к стоянке по пр. Рыскулова. Автобус ехал по автобусной линии с соблюдением правил дорожного движения в северном направлении. Проехав Баянаульскую, на следующем перекрестке джип ударил автобус справа, со стороны входной двери. Детей в салоне не было, никто не пострадал", — рассказали в отделе образования.
Для бесперебойной развозки учащихся был составлен новый график вечерней перевозки.
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