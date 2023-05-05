Школьница ранила ножом учителя и сверстника в Белграде

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В Белграде 15-летняя девушка напала с кухонным ножом на сверстника и учительницу, которая пыталась защитить своего ученика, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ren.tv.

Инцидент произошёл в гимназии имени Руджера Бошковича. Отмечается, что педагог и студент пострадали, но полученные ими травмы не являются серьёзными.

Также известно, что нападавшая уже задержана. Ей оказалась бывшая ученица данной школы, которая покинула её по собственному желанию. Сейчас с девочкой работают сотрудники полиции. Мотивы её поступка устанавливаются.

Днём ранее, 3 мая, 14-летний подросток ворвался в начальную школу в центре Белграда и открыл стрельбу из пистолета. В результате ЧП погибли охранник и учебного заведения и восемь учеников. Ещё шесть человек получили ранения.