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Школьница получила ожоги после взрыва смартфона в кармане Сегодня, 07:36
195
Сегодня, 07:36
195

Школьница получила ожоги после взрыва смартфона в кармане

Московская школьница получила ожоги после того, как в её кармане загорелся смартфон, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошёл в школе на перемене. 12-летняя ученица неудачно "облокотилась" на перила и надавила на батарею телефона Xiaomi в своём кармане. Из кармана пошёл дым, девочка отбросила гаджет — он вспыхнул. Рядом оказался учитель истории, который схватил огнетушитель и потушил возгорание. Девочку срочно госпитализировали. У неё ожоги первой степени.

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#смартфон #школьница #Москва
BaigeNews.kz
Сегодня, 07:36
195
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