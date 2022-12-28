Школьница получила ожоги после взрыва смартфона в кармане

Московская школьница получила ожоги после того, как в её кармане загорелся смартфон, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошёл в школе на перемене. 12-летняя ученица неудачно "облокотилась" на перила и надавила на батарею телефона Xiaomi в своём кармане. Из кармана пошёл дым, девочка отбросила гаджет — он вспыхнул. Рядом оказался учитель истории, который схватил огнетушитель и потушил возгорание. Девочку срочно госпитализировали. У неё ожоги первой степени.